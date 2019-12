Cum a murit Cornel Galeș. O româncă din Spania a dezvăluit totul

Au apărut noi informații în cazul morții lui Cornel Galeș. Presa din Spania a relatat cum s-a petrecut tragedia, iar detaliile sunt înfiorătoare. Apropiații fostului impresar au avut lacrimi în ochi când au citit dezvăluirile făcute recent.

Sanda Stere, o româncă stabilită în Spania, a povestit într-un mesaj făcut public ce a scris presa locală despre accidentul în urma căruia Cornel Galeș și-a pierdut viața. Potrivit mărturisirilor femeii, autoturismul în care soțul Ilenei Ciuculete era împreună cu alți doi bărbați s-a răsturnat într-o intersecție din cauza vitezei. Incidentul rutier s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, la ora 02:35. Inițial s-a spus că tragedia s-a petrecut duminică, 1 decembrie.

“(…) am citit in ziarul spaniol despre un accident unde soferul in urma impactului a murit, aves viteza f mare, nu avea centura, iar la o intersectie s-a rasturnat, erau 3 in masina, soferul roman, inca unul, iar celalalt era spaniol proprietarul unui Ford verde. Accidentul s-a produs la 02:35 dimineața, vineri-sambata. Sigur este vorba de el, nu especifica nume dar dupa stirile care au aparut in tara, coincid!”, a povestit Sanda Sterea pe pagina de Facebook a lui Cornel Galeș.