Cursă nebună, cu poliția pe urme. Un șofer din Constanța a gonit pe șosea până când forțele de ordine au tras focuri de armă

Urmărire ca-n filme cu împuşcături pe străzile din Constanţa.

Poliţiştii au încercat să oprească în trafic un şofer, însă acesta a accelerat când s-a văzut urmarit de oamenii în uniformă.

A urmat o cursă nebună pe străzi iar şoferul a oprit abia după ce a auzit că s-a tras.

"La data de 12 decembrie a.c., in jurul orelor 20.15, un tânăr, in varsta de 25 de ani, din Constanța, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie, a condus un autoturism marca BMW pe strada Pionierului din cartierul Palazu Mare.

Lucratorii Serviciului Rutier au efectuat semnal regulamentar de oprire, moment in care conducatorul autoturismului nu s-a supus semnalului de oprire, continuand deplasarea spre municipiul Constanta. Politistii au pornit in urmarirea acestuia, la un moment dat fiind efectuate doua focuri de avertisment, in plan vertical, cu armamentul din dotare, fara a fi înregistrate victime sau pagube materiale.

Ulterior, pe strada Santinelei din Palazu Mare, conducatorul auto a oprit autoturismul. A fost condus la sediul Serviciului Rutier Constanța pentru cercetări. In cauza a fost întocmit dosar penal, autorul faptei fiind cercetat în stare de libertate”, transmite IPJ Constanța, printr-un comunicat.