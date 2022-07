Dan Negru, revoltat de cum arată gara din Eforie: "Așa arată un cod roșu de nepăsare. Breaking news-ul pe care nu-l dă nimeni!"

Dan Negru a fost în gara din Eforie, unde a filmat condiţiile în care zeci de călători așteptau trenul.

Prezentatorul TV a semnalat că deşi este cod roşu de caniculă, oamenii sunt nevoiţi să stea pe peron, sub soarele arzător.

Dan Negru a atras atenția asupra faptului că de ani de zile, nimeni nu a fost în stare să pună un acoperiş pe peron, în condiţiile în care trenurile întârzie din cauza căldurii, iar călătorii trebuie să se adăpostească la umbră, sub copaci.

"În spatele meu e gara din Eforie. E cod roşu de caniculă şi ăsta e peronul. Oamenii aşteaptă trenul. De ani de zile, bătuţi în cap de soare....Nu a fost nimeni în stare să pună un acoperiş unde să te poţi adăposti de soare, în plină căldură, vara. Din când în când, oamenii se mai ascund acolo, sub copaci, dar dincoace, e un peron unde zeci de oameni stau zilnic, bătuţi în cap de soare, aşteptănd trenul. Se anunţă că trenul are întârziere 15 minute. Cât poate să coste să pui un acoperiş aici? Dacă are întârziere, oamenii pleacă. Se duc la umbră, că aici nimeni nu a fost în stare să pună un acoperiş", a scris Dan Negru, pe pagina sa de Facebook.