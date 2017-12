Dana Grecu a povestit despre un accident grav de mașină din care a scăpat cu viață.

”Venind spre emisiune, am citit Acatistul Sfântului Ciprian. Am avut un accident într-o zi, m-am dat peste cap cu mașina și am supraviețuit. O colegă de ale mele mi-a spus să mă duc la biserica Sfântului Ciprian și du-te și roagă-te. El are niște rugăciuni foarte puternice”, a spus Dana Grecu.