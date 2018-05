Daniel Dragomir, după audierea la Comisia SRI. 19 nume pe lista acoperiților din presă

Comisia SRI a avut, miercuri, o şedinţă în care s-a discutat despre situaţia caporalilor din presă.

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a fost audiat și a prezentat membrilor comisiei lista jurnaliştilor care colaborează cu serviciile de informaţii şi primesc comenzi cu privire la articole.

„Am venit astăzi să vorbesc despre adevăr și despre libertate. Am prezentat câteva lucruri pe trei direcții concrete. Despre ceea ce aș numi eu unelte din media ale statului paralel. Am furnizat o listă de 19 persoane care au întreținut relații neetice și neprincipiale cu oameni din serviciile secrete, care au primit informații privilegiate, oameni care au primit chiar și informații clasificate din dosare. Am vorbit despre trusturi de presă care au beneficiat de sprijinul fostei conduceri a SRI, asigurată de Florian Coldea și George Maior. Am discutat și despre trusturile de presă care au fost atacate de SRI, trusturi media care erau considerate opozante.

Un alt lucruri pe care l-am propus Comisiei este audierea a nouă patroni de presă, care au beneficiat de sprijin financiar și logistic din partea domnului Maior, din partea domnului Coldea. Vorbim de foarte mulți bani, de milioane de euro. Sunt resurse alocate din bugetul SRI pentru obiective care nu intră în atribuțiile Serviciului”, a declarat Daniel Dragomir.