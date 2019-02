De-a viața ascunselea. Carmen Rădulescu: Cântam la recepții oferite lui Ceaușescu. Îmi era teamă

Cântăreața Carmen Rădulescu a vorbit în emisiunea „De-a viața ascunselea” despre interacțiunile pe care le-a avut cu familia Ceaușescu.

„După ce am venit în București, în 1984, am fost angajată la Doina Armatei și la Casa Armatei am aveam aproape lună de lună recepții, în care toată lumea trebuia să stea „drepți” că venea familia Ceaușescu. Și trebuia să avem mereu grijă. Aveam o temere fantastică atunci când trebuia să cânt, era temerea: cu ce mă îmbrac? Nu spunea nimeni, decât la televiziune. Temerea o aveam. Nici nu îl vedeai pe Ceaușescu, toate privirile erau la ea. Nu am fost decât la patru metri distanță, atât”, a spus Carmen Rădulescu.