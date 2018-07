De-a viața ascunselea. Instructorul de fitness Petru Păun: „Cred că bolile provin din gânduri negative”

Instructorul de fitness Petru Păun a vorbit în emisiunea „De-a viața ascunselea” despre puterea gândului și cum n-a ajutat aceasta să își rezolve o problemă medicală pentru care doctorii recomandau operația.

„Lucrurile se întâmplă pe la vârsta la care trebuie să se întâmple. La nivel de conștiință nu eram pregătit să primesc informația. Emoțiile pe care le avem, la un moment dat coboară din planul emoțional, în planul mental, după care vital și corpul fizic. Și eu am pățit lucrul acesta. La 19 ani, brusc mi-a apărut o problemă la genunchiul stâng, mi se umfla și mă durea. Și nu înțelegeam ce se întâmplă. Am fost la doctor, mi-am făcut un RMN, aveam o fisură de gradul doi. Și mi-au zis „stai cuminte să se rupă, îl scoatem”. Și am zis că nu se poate, am dat peste un curs care vorbea despre câmpurile pe care poți să le creezi cu mintea, cu trupul. Am luat RMN-ul, l-am pus pe geamul de la balon că văd exact unde e fisura și în fiecare dimineață stăteam și îmi imaginam că vine o rază de lumină și îl curăță. Și ce nu am rezolvat în luni de zile, am rezolvat în două săptămâni. Ș în momentul ăla am avut și o materializare a credințelor mele”, a spus Petru Păun.