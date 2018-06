De-a viața ascunselea. Irina Margareta Nistor: „Aș tăia la montaj perioada liceului”

Criticul de film Irina Margareta Nistor a vorbit în emisiunea „De-a viața ascunselea”, despre ce perioade din viața ei „ar tăia la montaj”.

„Aș vrea să fie tăiat cam tot liceul. Aș lăsa doar Crăciunul și ziua mea. Am funcționat greu pe generația mea. La facultate aș lăsa doar așa câteva cursuri. În liceu, eu am trăit un an de zile într-o clasă de fete, nu există coșmar mai mare”, a spus Irina Margareta Nistor.

Criticul a mai vorbit și despre filme și actori. „Cred că vrem să vedem niște filme normale. Toată lumea ar vrea să facă un film după viața lui. Eu nu aș vrea, dar dacă ar fi, aș vrea să fie un film romantic. Mi-ar plăcea să fie și cu multă ironie, dar și partea duioasă”.

Irina Margareta Nistor a vorbit și despre medalionul pe care îl poartă aproape mereu la gât. „Povestea medalionului este foarte frumoasă. Este o fotografie cu mama mea, în grădină, aveam trei ani. Și îmi amintesc că bunicul a făcut fotografia chiar pe sticlă, iar apoi am transpus-o pe hârtie. Și poza a ajuns la un moment dat pe net și o verișoară mi-a scris, iar de ziua mea m-am trezit cu acest medalion. Îl port aproape non-stop. În felul acesta am luat-o și pe mama la Cannes. Ne-am dorit foarte mult să mergem în Franța împreună, dar nu s-a putut”.