De-a viața ascunselea. Lavinia Pîrva: „Nu m-am certat niciodată cu cineva”

Lavinia Pîrva Bănică a vorbit în emisiunea „De-a viața ascunselea”, despre invidie, considerată de psihologi drept boală.

„Cred că iubirea învinge tot. E foarte important să iubim, să fim buni, să nu deranjăm oamenii din jurul nostru. Există posibilitatea ca oamenii să aibă chimie o bucată de timp și apoi lucrurile să se schimbe. Eu nu m-am certat niciodată cu cineva.

Lavinia Pîrva spune că a trecut peste invidie cu ajutorul autocontrolului, dar și datorită vorbelor mamei sale.

„Invidia și răutatea egal frustrare. Este o boală și este îngrozitoare. Cred că toți am avut mici momente de răutate. Dacă se întâmplă să mai am astfel de sentimente, încerc să le controlez. Mama îmi spunea „să fii perseverentă, dar să nu deranjezi oamenii din jurul tău” și eu am crescut în felul acesta”, a spus Lavinia Pîrva.