De-a viața ascunselea. Sandra Izbașa a vorbit despre evoluția sa: ”N-am fost mereu pe locul I”

Sandra Izbașa a discutat despre evoluția pe care a avut-o în cariera sa. Fosta gimnastă a mărturisit că nu s-a situat mereu pe locul întâi și a muncit foarte mult pentru performanțele sale.

”Nu am început din prima cu locul I. Înainte să ajung în loc, am luat locul 49 din 50 de fete. M-am supărat foarte tare și următoarea dată am ajuns pe locul 15, apoi pe locul 8. Când am ajuns pe prima treaptă a podiumului mi-a plăcut atât de mult încât nu mai voiam să mă dau jos”, a spus Sandra Izbașa.