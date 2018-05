Declarații explozive în procesul Gala Bute. Elena Udrea: Costa Rica nu mă lasă să mă întorc

Foto: Facebook

Avocatul Elenei Udrea susține că aceasta nu poate veni în România, întrucât statul Costa Rica nu o lasă. Procedurile pe care le-a demarat pentru a deveni refugiat politic în Costa Rica, împiedică revenirea în țara din care a fugit.

„I-am dus 900.000 de euro lui Nastasia Gheorghe. Banii reprezentau parte dintr-un comision de 10% din lucrările efectuate de două firme pentru domeniile Petroşani şi Lupeni. Suma vine ca urmare a discuţiilor purtate cu Nastasia cu o lună de zile înainte şi mi-a spus că era o înţelegere pentru a plăti 10% din valoarea lucrărilor înapoi. Era o înţelegere între mine şi Nastasia. Nu ştiu dacă suma era doar pentru el sau trebuia să o dea mai departe, poate pentru partid, nu ştiu, aşa cred eu. Cred că este vorba despre PDL, aşa cred. Faţă de suma pe care trebuia să o duc era o diferenţă de 3 milioane de lei şi nu îi aveam şi a rămas să fac o sponsorizare către Gala Bute. Mi-a spus că o să mă sune cineva sau chiar Rudel Obreja pentru asta. Menţin afirmaţia din declaraţia de suspect dată în februarie 2015 în sensul că, inculpatul Nastasia mi-a spus că au o problemă cu Gala Bute în sensul că nu o pot plăti.

Această gală avusese deja loc, mi-a prezentat această situaţie ca fiind problema doamnei Udrea şi el trebuia să găsească o soluţie de rezolvare. Cuantumul sumei de 3 milioane de lei a fost stabilit de Nastasia cu titlul de sponsorizare pentru Gala Bute. La data la care m-am întâlnit cu Obreja, evenimentul avusese loc cu 6 luni în urmă. În urma discuţiilor pe care le am avut, am ajuns la concluzia că putem sponsoriza un eveniment sportiv ulterior, şi aşa am făcut o altă gala de box la finalul lui 2011. Cu Udrea Elena am avut o singură discuţie la Sinaia în primăvara anului 2011. Când mi-a sugerat că o să fie nevoie de sponsorizări, atunci am văzut-o prima dată, am discutat despre proiectele schiabile din Petroşani şi atunci mi-a zis”, a spus Adrian Gărdean, avocatul Elenei Udrea.