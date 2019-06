Demnitari cu declarații de avere șocante. Au vile, zeci de terenuri și bijuterii! Top trei al celor mai bogaţi primari

Foto: Agerpres

Au vile, zeci de terenuri, bijuterii. Sunt câţiva dintre primarii de oraşe de la noi cu averi fabuloase, aşa cum ei înşişi au scris în propriile declaraţii de avere.

Cine ocupă top trei al celor mai bogaţi edili?

Robert Negoiţă, primarul sectorului 3 din Capitală are, potrivit declaraţiei de avere 15 terenuri arabile în Popeşti Leordeni, dobândite în perioada 2006-2008. Tot la capitolul terenuri, edilul declară că deţine şi mai multe terenuri intravilane în Afumaţi, Voluntari, Bucureşti şi Constanţa.

Şi la capitoul imobiliare, edilul stă destul de bine. În Voluntari, Ilfov, acesta deţine trei case de locuit, iar în Constanţa una. De asemenea, are şi un subsol de bloc în sectorul 4 din Capitală, un spaţiu de producţie în Afumaţi şi locuri de parcare în Voluntari şi Popeşti Leordeni. Imobilele au fost cumpărate în perioda 2001-2008.

Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi este şi el in topul edililor cu cele mai multe proprietăți din țară. Acesta deţine, potrivit declaraţiei de avere, patru terenuri, dintre care două în Iaşi, dobândite în perioada 2004-2019. Iar la capitolul imobilre, edilul declară că are două apartemente şi două case în oraşul pe care îl păstoreşte.

Primarul oraşului Slatina, Emil Moţ, este şi el unul dintre edilii avuţi. Acesta are trei terenuri intravilane şi două forestiere. Iar in ceea ce priveşte locuinţele, are două case de locuit şi un apartament.

La polul opus, oficial, unul dintre cei mai săraci primari de oraşe este Mihail Genoiu de la Craiova. Potrivit declaraţiei de avere, nu are proprietăţi. În schimb, deţine bijuterii în valoare de 7.000 de euro.