Detalii cutremurătoare despre atacul din Ploiești. Ce „arsenal” avea asupra sa agresorul profesoarei 

O profesoară în vârstă de 43 de ani a fost înjunghiată în faţa cancelariei de un tânăr în vârstă de 22 de ani. Incidentul s-a petrecut la Colegiul „Spirtu Haret” din Ploieşti, agresorul fiind un fost elev exmatriculat din unitatea de învâţământ. Agresorul a fost prins de jandarmi.



„In data de 29.01.2019, in jurul orelor 12:54, prin SNAU 112, s a primit un apel telefonic de la un cadru didactic de Colegiul National" Spiru Haret" Ploiesti, care a sesizat fapul ca o colega aflată în cancelarie este înjunghiata in abdomen de un elev, solicitand ambulanta.In urma sesizării, subofiţerul din dispeceratul IJJ Prahova fiind în ascultare a luat legătură in teren cu patrula aflată în serviciu, care se afla in misiunea de mentinere a ordinii publice în zona colegiului, care la rândul ei fusese sesizată de paznicul scolii despre faptul că a văzut o persoană ieşind din curtea scolii cu un cuţit în mana.



Patrula de jandarmi care se afla la legătură de vedere cu paznicul a trecut la urmărirea acestuia, imobilizandu l la aproximativ 25-30 metrii de intrare în instituţie. Pe timpul urmăririi persoana in cauza a lovit cu pumnul parbrizul unui autoturism parcat în zona.



După imobilizare la controlul corporal şi al bagajelor au fost găsite asupra acestuia următoarele: - un cuţit de bucătărie cu lama de 10 cm, un toporas cu coada metalica, o teslă cu coada metalica, un patent, o foarfeca, un PET de 2 l tăiat in care se aflau cuie, o sticla de 0,5 l cu alcool , cu miros specific de ţuică , consumat din el.



Persoana in cauza cât şi bunurile găsite asupra sa ai fost predate organelor de urmărire penală şi probarea faptei comise”, se arată într-un comunicat al IJJ Prahova, potrivit jurnalulph.ro.

