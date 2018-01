Dezvăluirile incredibile ale unui medic psihiatru din Constanţa: ”De sărbători, românii își internează mamele ca să poată petrece în liniște”

Foto: Pixabay.com

Diana Cîrjaliu, un medic psihiatru din Constanța, a decris cu lux de amănunte, într-o postare pe Facebook, poveștile dramatice ale bolnavilor în perioada sărbătorilor de iarnă.

De sărbători, secţia e plină de ”demenţi”. Românii își internează mamele să poată petrece în liniște.

"Le vad intai pe batrane. Daca sunt sarbatori, sectia e plina de dementi. Romanii isi interneaza mamele, ca sa poata petrece in liniste. Nu tatii, pentru ca nu mai sunt; femeile sunt mai longevive. Si-au ingropat sotii si le-a venit randul sa fie ingropate intr-o sectie de psihiatrie. Apartinatorii mint ca acasa sunt agitate, etc, etc, apoi vezi ca abia se pot ridica in sezut si nu scot o vorba. Poate vor fi luate dupa ce trece urgia sarbatorilor, dar nu se stie. Fiii isi dau uneori numere false de telefon, ca sa nu poata fi contactati. Alteori spun de la inceput ca nu mai au nevoie de ele si statul poate face ce vrea cu ele. Iar statul nu vrea nimic de la persoanele care nu pot plati impozite. Acum trei ani, un doctor si-a internat tatal, ca el mai era in viata. Mai avea un frate la Bucuresti, dar niciunul nu putea sa aiba grija de el, si nici nu vroiau, pentru ca fusese un tata rau si alcoolic. Urma sa-i gaseasca un loc la azil in doua saptamani. Batranul nu avea pensie si fiii ar fi trebuit sa-i plateasca asigurarile de sanatate, ca sa poata fi internat. Doctorul nu a mai raspuns la telefon. A aparut dupa o luna, ca sa-i aduca un pachet de pampersi si a spus ca nu are bani de asigurare. Costa 40 lei pe luna. In sapte luni, asistenta sociala i-a gasit un loc la azil. Dupa ce a primit acasa decontul spitalizarii, vreo 300 milioane, doctorasul a inceput sa vina zilnic, ca sa scape de obligatia de plata a spitalizarii.”, se arată în postarea Dianei Cîrjaliu.