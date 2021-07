Diana, o tânără din Constanţa absolventă de Medicină, luptă să trăiască: "Nu am renunţat la visul meu"

Timp de mai bine de cinci ani aceasta a luptat cu boala, a urmat un tratament dur, a suferit, a plâns și nu de puține ori s-a simțit doborâtă de boală.

După o perioadă lungă de tratament, cu o echipă de medici, de la un spital din Turcia despre care Diana spune că i-a salvat viața boala a intrat în remisie.

Tânăra a făcut primii pași pentru a-și urma visul de a deveni medic, astfel, a absolvit Facultatea de Medicină, dar din nefericire aceasta nu a mai putut practica medicina deoarece cancerul a recidivat într-o formă mult mai gravă. Acum aceasta suferă de metastaze la sân, la creier și leucemie cronică.

"Norocul meu a fost sa descopăr o echipă de medici minunați la Spitalul din Turcia , medici care au luptat cot la cot cu mine, să-mi salveze viața. Am urmat un tratament dur, am suferit, am plâns, m-am simtit de multe ori infranta de boală, însă nu am cedat . Am luptat și cancerul a intrat în remisie. În tot acest timp nu am renunțat la visul meu și anul trecut am absolvit cu brio Facultatea de Medicina, devenind medic", povestește Diana pentru salveazaoinima.ro.

Încă mai există o șansă pentru Diana, un nou Tratament în Turcia, care ar include și o operație pe creier pentru că metastaza de pe creier îi afectează vederea și îi pune viața în pericol.

Pentru acest tratement, Diana are nevoie de 60.000 de euro pentru operație și cele trei luni de tratament.

