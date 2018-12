Directorul CFR Călători, declarații halucinante despre starea trenurilor: „Le-am dat căldură și ceai. Trendul la CFR este unul pozitiv”

Foto: ISU Hunedoara

Directorul CFR Călători, Leo Bărbulescu, a vorbit la Antena 3, despre situația de la CFR.

Asta după ce mai mulți călători ai unui tren, care trebuia să plece sâmbătă dimineața, din Gara de Nord din București, s-au așezat în fața locomotivei pentru a împiedica garnitura să se pună în mișcare. Garnitura era formată din două vagoane, mult prea puține pentru fluxul mare de călători.

Mai mult, duminică, în zona localității Băiești din județul Hunedoara, ultimele două vagoane din garnitura unui tren care transporta 120 de calatori au deraiat.

„Noi am tratat cu toată seriozitatea acest eveniment. S-au efectuat probele de frână. Din Craiova, pleacă un vagon de ajutor. (...) Căderile masive de zăpadă, căderile de tensiune au condus la o astfel de circulație a anumitor trenuri. Vremea din zona Banatului a fost una aproape extremă. Am avut un singur tren, o singură oră neîncălzit. Am asigurat puncte de alimentare cu ceai, cu apă. (...) Lumea a venit cu un volum de bagaje enorm. Am văzut cum se desfășoară activitatea. Trendul la CFR Călători este unul pozitiv”, a spus directorul CFR Călători.