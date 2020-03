Directorul DSP Bacău și-a depus demisia. Alin Năstasă invocă incoerența măsurilor luate de Guvern în această perioadă

Demisia a fost depusă încă de pe 13 martie.

Alin Năstasă spune că astfel trage un semnal de alarmă privind gestionarea crizei determinate de epidemia de coronavirus.

„În cadrul Direcțiilor de Sănătate Publică este o mică armată de oameni care de o lună și jumătate este la datorie permanent, zi și noapte, în fiecare zi din săptămâna, împreună cu tot ceea ce înseamnă sistem medical. Suntem nevoiți să coordonăm activitatea medicală și nu este un lucru deloc ușor. Situația este foarte sensibilă, iar activitatea la nivel central nu este destul de coerentă! Dacă nu se dispun măsuri ferme care să ajute la limitarea răspândirii acestui tip de coronavirus, acești oameni nu pot fi coordonați eficient iar riscul de a claca este cât se poate de real. De exemplu, joi, înainte de a-mi înainta demisia, am fost nevoit să particip la nu mai puțin de 7 ședințe și videoconferințe, pe parcursul unei singure zile, de cel puțin o oră fiecare! Practic, în loc să ne concentrăm pe ce aveam de făcut, am stat țintuiți în scaune.

Între timp s-au mai așezat puțin lucrurile, dar lipsa unor decizii ferme și asumate la nivel gurvernamental lipsește în continuare și, din păcate, îngreunează destul de mult activitatea. Prin acestă decizie, am vrut să trag un semnal de alarmă pentru modul în care Guvernul alege să acționeze, precum și pentru felul în care este coordonată strategic activitatea. Practic, instituția a fost încărcată cu tot felul de sarcini din toate părțile iar acest lucru s-a resimțit ca o imensă presiune pe fiecare dintre noi. Nu ne plângem, dar toate au fost aruncate în brațele noastre fără avea și o strategie coerentă. Eu unul sunt mândru de colegii mei, pentru că indiferent de greutățile puse pe umerii noștri, am găsit soluții și am luat decizii eficiente pentru a face față pandemiei”, a declarat Alin Năstasă pentru Ziarul de Bacău.