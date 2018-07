Doi paznici din Bucureşti, găsiţi morţi şi înfăşuraţi în folii de plastic

Doi paznici de la o fabrică de ciment, de pe bulevardul Timișoara, din Bucureşti au fost omorâţi şi înfăşuraţi în folii de plastic. Descoperirea şocantă a fost făcută, luni dimineaţă, atunci când cei doi bărbaţi nu s-au mai prezentat la schimbul de tură.

Cei doi au vârstele 52 și 65 de ani.

„Confirmam faptul ca in aceasta dimineata, in jurul orei 09.45, pe bulevardul Timisoara au fost gasiti doi barbati decedati. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Serviciului Omoruri impreuna cu procurorul de supraveghere din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Cei doi barbati decedati au fost identificati, unul fiind in varsta de 52 de ani, iar celalalt in varsta de 65 de ani. In aceasta cauza cercetarile sunt desfasurate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti impreuna cu Serviciul Omoruri”, precizează Biroul de Presă al Poliţiei Capitalei.

Știre în curs de actualizare.