Drama din spatele unei dispariții. Copila de 12 ani a stat o noapte întreagă în scara unui bloc ca să-și aștepte părinții să se întoarcă din stăinătate. Locul ales nu a fost deloc întâmplător

Foto: Pixabay.com

O adevărată dramă s-a aflat în spatele unei dispariții de acum câteva zile din județul Neamț. O copilă de 12 ani a fost de negăsit, după ce a plecat de la școală, la ora 13.00.

Nu a mai ajuns în casa în care locuia. Oamenii din Piatra Neamț s-au mobilizat și au căutat-o peste tot. În cele din urmă a fost găsită în scara unui bloc, unde a petrecut întreaga seară, la 5 kilometri de casă.

Povestea ei a fost relatată pe pagina de Facebook de jurnalista Catrinel Cojocaru, iar adevărul crunt a ieșit la iveală. În spatele dispariției se ascundea de fapt o dramă.

„Poveste trista cu final fericit …care trebuie sa ne bucure , dar sa ne dea de gândit …!

Fetița dispărută ieri după ce a terminat orele la școala a fost găsită. E cea mai buna veste de moment. Și e , cu certitudine, o reușita comună : a poliției, a Jandarmeriei, a poliției locale, DAR mai ales a OAMENILOR care au văzut cazul pe rețelele de socializare și au ieșit din case, in miez de noapte, și au căutat-o !! Eu știu 4 ( Care au vrut sa rămână anonimi , care nu au făcut vâlvă, dar care au stat câteva ore să caute un copil!!). Și am sentimentul ca au fost mult mai mulți Oameni.

Să ieși din casă la 1 noaptea și sa cauți un copil pierdut …nu e puțin !!! In fata lor și a celor care au dat măcar SHARE la aceasta poveste , ma înclin cu drag și cu respect !!

Povestea are final fericit ( fetița a fost găsită in scara unui bloc de pe strada Grigore Ureche, vie și nevătămată !). Ajunsese acolo , însă, pentru ca a stat acolo cu chirie , in urma cu ceva timp. A stat alături de părinții ei care au fost nevoiți sa plece la munca in străinătate. Și sa o lase in grija unei cunoștințe apropiate. A mers acolo pentru ca PĂRINȚII i-au spus ca vor veni acasa ! Și fetița s-a bucurat ca ii va revedea. Și a mers acolo să ii aștept , să se bucure de venirea lor ; a mers acolo unde a știut ea ca a avut clipe fericite!!! Doar ca între timp , planurile s au schimbat și ei nu au mai venit. Iar fetița a rămas sa viseze in scara unui bloc in care a trăit clipele ei de fericire ….

Ați citit, poate mulți dintre voi, povestea “Fetița cu chibriturile”.

Eu am retrăit-o in aceasta dimineața.

Va mulțumesc tuturor !

Reacțiile voastre / ale noastre trebuie sa continue !!

Dragostea – empatia – solidaritatea rămân valori pe care nu le poate anula nimeni. Niciodată !”.