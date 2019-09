Dumitru a rămas pe drumuri, după ce a fost păcălit de sora lui. Pe stradă a devenit dependent de heroină. Acum, tot ce i-a mai rămas din viața trecută sunt un rucsac și câinele Bella

Foto: Libertatea

Dumitru a rămas pe drumuri, după ce a fost păcălit de sora lui. A muncit în străinătate, a strâns bani și și-a luat o casă, pe care i-a trecut-o pe numele rudei sale.

Așa a rămas fără ea. Acum doarme pe unde apucă, iar pe stradă a devenit dependent de heroină.

“Nu mai am ce să fac acum, asta e. Nu mai am familie, dar o am pe Bella, ea e totul pentru mine”, a mărturisit Dumitru pentru Libertatea.

Atât i-a mai rămas din viața de altădată: câinele și un rucsac.