Ecovouchere: Primăria Capitalei a prelungit perioada de utilizare până la 30 noiembrie

Consilierii generali ai Capitalei au aprobat prelungirea termenului de valabilitate a eco-voucherelor emise de Primăria Capitalei în cadrul „Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare”.

„În luna august, atunci când am anunțat prelungirea, erau deja utilizate în magazine 2/3 dintre cele 4.194 de ecovouchere acordate, iar acum iată că venim cu actul promis, întrucât colegii care se ocupă de program au constatat că este oportună această decizie și doresc ca bucureștenii care le-au obținut în urma radierii propriului autovehicul poluant să poată beneficia de ele. Am prelungit valabilitatea eco-voucherelor cu încă 2 luni, până la 30.11.2019”, a declarat Firea.

​Voucherele pot fi folosite în 47 de magazine partenere.​ Fiecare ecovoucher are o valoare nominală de 9.000 lei și poate fi folosit în vederea achiziționării exclusive de autoturisme noi Euro 6, non-diesel, mijloace de locomoție noi „prietenoase cu mediul”, non–diesel, hibride sau electrice, electronice și electrocasnice cu clasa energetică superioară.

​

​ Lista unităților comerciale participante este disponibilă atât pe site-ul Primariei Municipiului București,www.pmb.ro, la secțiunea​ Eco-voucher in schimbul unui autovehicul uzat. Tot aici se găsesc condițiile de utilizare a eco-voucherelor, prevăzute în Regulamentul Programului. Beneficiarii eco-voucherelor au obligatia prezentarii actului de identitate valabil cu domiciliul in Bucuresti la momentul achizitionării produselor.

​

​ Aprobat prin HCGMB nr. 377/26.07.2018, programul a avut data de 21 februarie 2019 ca termen limită pentru depunerea dosarelor.

​

​ Măsura face parte din setul de acțiuni prevăzute în Planul Integrat de Calitate a Aerului ținta fiind de aelimina din traficul bucureștean 5.000 de autovehicule vechi, cu norme de poluare inferioare.