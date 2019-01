El este românul care a tradus discursul lui Donald Tusk

Dan Mărășescu, șeful unității de limbă română a traducătorilor de la Consiliul Uniunii Europene, a tradus discursul citit în limba română de Donald Tusk, președintele Consiliului European, joi seară pe scena Ateneului Român.

Traducătorul format la Universitatea „Babeș-Bolyai' din Cluj-Napoca a mărturisit că a fost impresionat de polonezul Donald Tusk și de cât de bine a citit discursul în limba română.

„Am văzut reacțiile și pe Facebook și sunt surprins de ce amploare au luat lucrurile, eu nu mi-am făcut decât treaba”, a declarat Dan Mărășescu (43 de ani) pentru Transilvania Reporter.



Dan Mărășescu a dezvăluit detalii de culise despre cum a ajuns să traducă discursul oficialului european. „Discursul și l-a scris el singur, nu știu cine i-a furnizat citatele, dar cea mai mare parte a scris-o singur. Eu am primit textul în engleză și apoi l-am tradus. Am făcut și o înregistrare vocală și i-am dat-o. Nu vă imaginați că m-am întâlnit cu el și am stat față în față la masă. Nu așa se procedează', a explicat traducătorul, conform sursei citate.

Dan Mărășescu lucrează de 13 ani ca traducător la Consiliul Uniunii Europene. S-a născut la Câmpina, însă a făcut liceul „Mihai Eminescu” din Cluj-Napoca. A absolvit Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj, departamentul de Limbă Engleză, iar apoi a urmat un master la Universitatea din Malaga.