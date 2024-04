Antena 3 CNN › Actualitate › Social › Electric Castle 17-21 iulie 2024 | Lista completă cu artiştii care vor urca pe scena festivalului Electric Castle 17-21 iulie 2024 | Lista completă cu artiştii care vor urca pe scena festivalului

Massive Attack, Bring Me The Horizon, Queens of The Stone Age, Chase and Status, Sean Paul și Paolo Nutini sunt cap de afiș al celei de-a 10-a ediții a festivalului Electric Castle.

Sursa foto: Facebook/ Electric Castle