Foto: Facebook/ Elena Udrea

Elena Udrea a făcut o declarație surpriză la Antena 3. Fosta deputată a anunțat că va avea gemeni și va sta pe o perioadă mai lungă în Costa Rica.

”Este vorba despre o sarcină gemenară. Voi avea gemeni, iar sarcina evolueaza bine. Am un psihic puternic. Aici am prieteni voi mai sta in Costa Rica”, a spus Udrea.