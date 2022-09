Elena Udrea a cedat în închisoare | Apel disperat din spatele gratiilor

"Stau de cinci luni departe de copilul meu pentru ca sunt ilegal in pușcărie, deoarece niște judecători au decis abuziv, pe de o parte, sa nu aplice in dosarul meu o decizie a CCR pe care au aplicat-o la toate celelalte cazuri: Șova, Pop, Niță, Bica, Vâlcov etc și sa țină cont de o decizie CJUE pe care, pe de alta parte, au aplicat-o greșit.

"A învățat că vorbitul nostru la telefon este limitat"

Ca urmare, tot timpul pe care legea mi-l permite îl aloc întâlnirilor cu fetița mea, toate vizitele și toate minutele de convorbiri telefonice zilnice le păstrez pentru ea.

A învățat că vorbitul nostru la telefon este limitat, așa că îmi spune mereu sa mai păstrez câteva minute să o mai pot suna și înainte de culcare.

Ceea ce uneori nu se mai întâmpla pentru ca trebuie sa mai vorbesc și cu avocații.

M-am luptat sa pot sa îmi tin copilul in brate după ce patru luni nu l-am văzut deloc.

"Acum ma lupt sa ii pot fi alături Evei la ziua in care împlinește 4 ani"

Legea stupidă obligă copii să își vadă mamele deținute din spatele unui “dispozitiv de protecție”.

Cu ajutorul Avocatului Poporului, până la modificarea Legii, am obținut o derogare de la conducerea ANP, astfel ca acum mamele se întâlnesc cu copii lor fără geamul despărțitor.

Acum ma lupt sa ii pot fi alături Evei la ziua in care împlinește 4 ani fără sa fie obligată sa vină la pușcărie ca sa fie cu mine.

Cred ca nicio mama nu își dorește pentru copilul ei sa își aniverseze 4 ani de viața la închisoare.

"Copii de azi sunt adulții de mâine"

Legea permite ieșirea din penitenciar a deținuților pentru a menține relația cu familia, dar și aici nu se face nicio diferența între o mama care merge acasă la copii ei și un bărbat fără copii, care merge sa bea o bere cu rudele sale eventual.

In plus, procedura de acordare a acestei permisiuni a fost complicata prin decizia conducerii ANP, devenind foarte greu de pus in practica.

Trebuie ținut cont de nevoia copiilor de a avea mama alături cât mai mult timp posibil, la vârsta formarii psihoemotionale a acestora mai ales.

Acest aspect este important nu doar pentru copil, pentru mama, ci și pentru societate, pentru ca copii de azi sunt adulții de mâine", a scris Elena Udrea, pe pagina sa de Facebook.