Foto: captura video

Imagini incredibile surprinse în parcul de lângă Liceul Jean Louis Calderon, din Timișoara. Enervat la culme că elevii continuă să fumeze, în ciuda avertismentelor sale, directorul instituției a luat un extinctor și a început să-l pulverizeze înspre elevi.

Adolescenții au început să se împrăștie care încotro.

Incidentul a fost filmat, iar imaginile au ajuns în spațiul public.

Directorul Ion Ionici susține că totul a fost o glumă și recunoaște că a exagerat.

„A fost o gluma din partea dlui director. A fost trimis la Calderon inspectorul de zona sa stabileasca cu precizie ce s-a intamplat. A avut loc ieri un exercitiu cu pompierii la scoala si, la final, directorul a luat un extinctor si a pulverizat in sus, nu spre elevi, ca sa-i faca sa inteleaga ca nu e in regula sa fumeze in incinta scolii, chiar daca e in curte. N-a fost nicio intentie de a face rau cuiva, elevii s-au distrat, au dat un pas in spate, dar au ras, nimeni nu a patit nimic, dar se va face o cercetare disciplinara intrucat nu sunt in regula astfel de glume. Chiar daca intenția a fost de a produce o sperietura copiilor, dezaprobam gestul si atitudinea si ne cerem scuze copiilor si părinților acestora! În mod sigur… exista alte metode, regulamente ce prevad sanctiuni pentru faptele copiilor si nicidecum o manifestare ca cea pusa in practica de colegul meu! Este un director cu potential managerial si cu atat mai mult ne-a ingrijorat atitudinea dumnealui!”, a declarat pentru opiniatimisoarei.ro Aura Danielescu, inspector general al ISJ Timis.