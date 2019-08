Epuizat fizic, un ieșean a fost abandonat de prietenii de drumeție pe munte. Bărbatul a sunat la 112

Foto: Facebook/Serviciul Salvamont Zărnești

Un ieşean a fost ajutat să coboare de pe munte de către salvamontiştii din Zărneşti, după ce fusese abandonat de către cele trei persoane cu care plecase în drumeţie, pe motiv că ritmul de mers al acestuia ar fi fost prea lent pentru ei.



Salvamontiştii din Zărneşti au postat pe pagina lor de Facebook povestea ieşeanului, avertizând că "epuizarea fizică poate fi riscantă, iar dacă nu se răspunde prompt în aceste situaţii, în primul rând de către persoanele prezente sau chiar victima în sine, ele pot degenera plătind chiar şi cu preţul vieţii".



Conform sursei citate, formaţia Salvamont din Zărneşti a fost solicitată, duminică noaptea, să intervină în sprijinul ieşeanului de către unul dintre cei trei tovarăşi de drumeţie ai acestuia, ultimul care rămăsese cu el şi care, înainte de a-l părăsi, a apelat 112. Anterior, ceilalţi doi ieşeni îşi continuaseră drumul, motivând că "ritmul este prea lent" pentru ei.



"Ceea ce nu am înţeles a fost cum poţi merge într-un grup de 4 persoane care efectiv te abandonează de două ori? Primii doi pleacă şi îşi continuă drumul motivând astfel "ritmul fiind prea lent pentru ei", apoi cel care rămâne cu victima consideră că nu face faţă şi pleacă şi el lăsând partenerul de drum singur în miez de noapte în pădure, dar totuşi anunţând în prealabil 112 despre caz (o soluţie foarte benefică să cauţi ajutor, dar fără a înţelege că nu pleci definitiv lăsând victima singură), ca apoi, în jurul orei 1.30 a.m., să constatăm că victima noastră a rămas singură în mijlocul Zărneştiului, prin prisma faptului că cei 3 decid să nu îl mai aştepte pentru a pleca toţi 4 cu maşina proprie spre casă, adică Iaşi. Aşadar, logica noastră a fost cumva depăşită de un factor real de a înţelege lucrurile şi cumva am învăţat o nouă lecţie care nu exista în generaţiile trecute de montaniarzi: Atenţie cu cine pleci la drum!", se arată în postarea salvamontiştilor zărneşteni.