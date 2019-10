Sursă: Captură Antena 3

Când îţi doreşti ceva cu tot sufletul, orice vis devine realizabil. A dovedit-o un tânăr din Braşov, mare iubitor de carte. Şi-a pus în gând să ofere copiilor dintr-o localitate uitată de lume frumusețea și importanța cititului. Florin Bucuțea a reuşit să umple o încăpere a Căminului Cultural cu 4000 de volume, transformând-o într-o adevărată bibliotecă.

O campaie de donare de cărţi pe care a iniţiat-o pe Facebook a avut o reacţie incredibilă. Azi, în localitatea Dăişoara din judeţul Braşov, cei mici se duc în fiecare zi acasă cu o carte la subraţ.

,,Am pornit pe premisa că vreau să las ceva în urma mea, în locul în care m-am născut și în locul in care am crescut. Abandonul școlar în mediul rural este destl de frecvent și atunci am zis că o biblotecă ar ajuta copii, i-ar motiva spre educație. Am pornit campania pe Facebook și impactul a fost foarte mare", povestește Florin.

,,Avem cărți pentru copii și adolescenți, din fiecare domeniu avem câte ceva. Până atunci în sat nu era nicio bibliotecă. Am obțiunt o sală de la Căminul Cultural care era nefolosită".