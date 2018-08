Ionel Petrea este unul dintre eroii care trăiesc printre noi. Un tânăr de 32 de ani, care a cunoscut suferinţa incă de pe vremea când era un nou născut.

Mama sa l-a declarat mort şi l-a abandonat în maternitate. Nici astăzi, chiar dacă o vede zilnic, nu vrea sa il recunoasca. Însă adevărata sa poveste a început când a ajuns în centrul de plasament, unde avea să işi petreacă18 ani din viaţă.

Aici a întâmpinat greutăţi din care a luat naştere visul de a-i ajuta pe altii. Astăzi este directorul şcolii din comună şi vrea să construiască un centru pentru copiii părăsiţi.

”Prima lecție învățată la orfelinat a fost faptul că trebuie să lupți în viață pentru binele tău și al celor din jur și să ai grijă de aproapele tău. Nu au fost momente în care mi-am dorit să fug din orfelinat. Am avut noroc cu cei care m-au luat în plasament, pentru că atunci am simțit cum este să ai o familie, să iei masa alături de aceste persoane. În clasa a 12-a am avut parte de un lucru foarte bun. Profesoara mea a văzut că am potențial și mi-a asigurat facultatea.”, a declarat Ionel Petrea, la Antena 3.