EXCLUSIV. Vlad Cosma, detalii din dosarul tabelelor inventate. Ce ar trebui să facă Inspecția Judiciară

Vlad Cosma a dezvăluit, în exclusivitate, noi detalii despre scandalul DNA Ploiești. Fostul deputat vorbește despre dosarul tabelelor inventate și oferă întrebările pe care Inspecția Judiciară ar trebui să le pună persoanelor acuzate.

”Dacă facem referire la primul dosar, cel cu tabelele inventate, am să dau câteva exemple. Inspecția Judiciară ar trebui în primul rând să verifice unde este faxul venit din Republica Moldova, pentru că eu în film am prezentat dovada trimiterii unui fax. Faxul, probabil, în cinci zile, au putut să îl facă nevăzut. În momentul în care documentele au pe fax aveau acea dată pe margine. Domnilor de la DNA nu le-a convenit și au așteptat să vină plicul și să schimbe documentele din plic. Data când am pozat tabelele era cea de când era setat aparatul de fotografiat din fabrică. Domnul Onea mi-a cerut atunci să modific data. Inspecția Judiciară trebuie să întrebe unde e faxul, dar și stickul din acel plic”, a declarat Vlad Cosma pentru Antena 3.