O fată de 13 ani a dispărut de acasă. Părinții o caută disperați: "Suntem terminați, distruși"

Părinții fetei sunt disperați, iar tatăl o imploră cu ochii în lacrimi să vină acasă. Totuși, cei doi iau în calcul și varianta unei răpiri.

"Vino acasă fetița mea ca să fii bine. Nu îți facem nimic. Suntem terminați, distruși! Ești viața noastră, nu mai pot să trăiesc fără tine!", spune tatăl adolescentei, cu ochii în lacrimi.

Tatăl fetei susține că a intrat într-un anturaj dubios și de joi nu a mai ajuns acasă.

"Ea a vrut așa libertate, să își aleagă ea prietenii. A intrat într-un anturaj așa mai defectuos, din ce am văzut eu de pe Instagram, de pe aplicații. Nu știu că ea a plecat, dar nu știe nimeni, nici prietenele, nu cunoște nimeni situația ei, unde este și ce s-a întâmplat cu ea.

La un băiat, Alexandru îl cheamă pe el. E un coleg, probabil de școală. Am luat-o acasă și a doua zi, joi, eu am crezut că s-a dus tot acolo. E posibil ca cineva să aibă contul ei de Instagram, pe care se loghează cu parola și scrie numele ei. Am primit acum două zile, trei telefoane cu număr ascuns, în care se dădea drept fetița mea", a explicat tatăl fetei, pentru Antena 3.

Părinții se gândesc că a fost răpită

"Ea ar veni acasă, dar să nu fie pe mâna unor persoane răufăcătoare. Să nu fie ținută cu forța. Ea are doar 13 ani și este și frumoasă", spune mama tinerei.

Fotografia fetei a fost publicată pe site-ul Poliției Române, în rândul persoanelor dispărute. Totodată, s-a luat legătura inclusiv cu polițiștii și jandarmii din Constanța, în cazul în care fata s-ar fi gândit să plece în acea zonă a țării, mai ales că a fost un weekend aglomerat la mare.

Mai mult decât atât, au fost folosiți și câini de urmă, dar până acum fără rezultate, fata nu a fost găsită. Ea ar fi luat legătura cu prietene dintre cei pe care îi are, dar nu se lasă găsită de către părinți și polițiști. Anchetatorii merg pe mai multe piste, au audiat câțiva dintre prietenii ei.

Cert este că a plecat după un moment de tensiune cu părinții. Miercuri, a fost la o prietenă, iar de la ea a plecat la un prieten, de acolo fiind luată de către tatăl ei. El a adus-o la domiciliul din Chitila, iar joi dimineața tatăl a intrat în camera fetei să îi spună să intre pe tabletă că începe școala online, a plecat din încăpere, iar la câteva zeci de minute fata nu a mai fost de găsit.

A plecat fără telefon, dar a luat cu ea tableta. Nu este de găsit nici cu ajutorul tabletei, pentru că nu o ține mereu deschisă.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal