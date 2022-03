Scandal la şcoală! Fetiţa accidentată de poliţist, obligată să vină la cursuri deşi nu e recuperată pe deplin

Mama fetei, Denisa Gherghescu, a făcut un apel pentru a i se permite fetei școala online, mai întâi pe grupurile de părinți de pe rețelele de socializare. A discutat şi cu directoarea şcolii unde învaţă copila, dar până acum nu s-a găsit o soluţie deoarece lipseşte cadrul legal pentru un asemenea caz.

Copila face kinetoterapie pentru a învăța să meargă din nou. "Mușchiul este atrofiat pentru că a stat în pat atâta timp. A stat o lună cu tot piciorul în ghips, apoi încă 3 săptămâni de la genunchi. Merge în cârje pentru că nu are voie să calce pe picior. Medicul nu i-a dat o perspectivă când va putea reveni la școală, dar ne-a spus că nu își va reveni complet nici în următoarea lună. Piciorul i-a fost scos din ghips acum 2 săptămâni, i-au scos broșele metalice, dar e cale lunga de recuperare. Nu face școală de 2 luni.

Sper și îmi doresc din tot sufletul ca domnul ministru să modifice ordinul, așa încât și copiii care au un accident și au o intervenție chirugicală la picior și nu se pot deplasa, să poată face ore online, dacă tot s-a mers pe varianta online 2 ani de zile în pandemie. Școala e dotată cu tablete și tot ce trebuie. Am depus o cerere ca și părinte către doamna director ca să o accepte la orele online, am atașez dosarul medical. Deocamdată nu am primit nici un răspuns, dar am înțeles că nu există cadrul legal.", a explicat Denisa Gherghescu într-o intervenţie la Antena 3.

Invitat să se pronunţe cu privire la acest caz, Radu Szekely, secretar de stat în ministerul Educaţiei, a susţinut că este vorba de o neînţelegere, iar fetiţa nu trebuie să meargă la şcoală.

"Există instituţia scutirii medicale în România, care spune că, la recomandarea medicului, elevul poate întrerupe cursurile pentru o durată de timp chiar nelimitată. În cazul acesta este vorba despre mai mult de patru săptămâni, iar legea prevede pentru aceste cazuri şcolarizarea la domiciliu.", a explicat secretarul de stat.

Cu privire ca fetiţa să poată face cursuri online, Radu Szekely spune că în accepţiunea sa este permis acest lucru:

"Din păcate noi avem o gândire normativă care spune că dacă nu ni se permite ceva este interzis. Pe când gândirea normală este exact invers: în momentul în care ceva nu este expres interzis este permis.".

Şcoala poate decide prin consiliul de administraţie ca acest copil să participe la cursuri online, a concluzionat Radu Szekely.