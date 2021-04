O fetiţă de 12 ani din Iaşi a ajuns la spital cu o sarcină anormală. Un caz extrem rar, posibil unul la 1.000

Fetiţa în vârstă de 12 ani a ajuns la Maternitatea Cuza Voda din Iaşi pe 4 aprilie. Copila a fost transferată de la spitalul din Tecuci cu stare generala bună, dar cu dureri abdominale şi hemoragie. La investigații au descoperit ca pacienta avea o sarcină anormală.

"Pacienta a fost internată împreună cu mama sa, dată fiind vârsta şi complicația pe care o avea. Iar pentru a-I salva viața medicii au operat-o în echipa multidisciplinară. I-au înlăturat tumoarea şi acum o țin sub supraveghere", a spus pentru Antena 3, dr. Ciprian Ilea, medic primar obstetrica-ginecologie Maternitate "Cuza Vodă" Iaşi

Potrivit medicilor, sarcina molară, cunoscută de asemenea sub denumirea de mola hidatiforma, este o tumoră benignă (nu este cancer) care se dezvolta în uter. O sarcină molară apare atunci cand ovulul fecundat are un set în plus de cromozomi de la tată. Această anomalie care apare în momentul concepţiei va transforma ceea ce ar fi devenit placenta într-o masă de vezicule care creşte continuu.

În cadrul unui raport din ianuarie 2021, realizat de Unicef, România se afla pe locul al doilea în Uniunea Europeana la rata nașterilor în rândul minorelor, după Bulgaria.

Datele colectate în intervalul 2019-2020 arată că s-au înregistrat peste 16.600 de sarcini la fete minore. În funcție de rezultatul biopsiei, copila internată acum la Iași va continua un tratament timp de un an pe secția de oncologie pediatrica de la Spitalul de Copii.

