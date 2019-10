Florentina era jurnalistă și a pierdut lupta cu cancerul. Tânăra s-a stins la frageda vârstă de 25 de ani. Ce mărturisea în ultima filmare (VIDEO)

sursă foto: Facebook

La doar 25 de ani, Florentina Prisăcaru, o tânără jurnalistă din Suceava, a pierdut lupta cu un cancer nemilos care i-a curmat viața.

„O tânără frumoasă, deșteaptă și de un optimism extraordinar, Florentina Prisăcaru, care a înfruntat cu mult curaj o boală cruntă, pe care spera să o învingă, cu ajutorul tratamentului primit în SUA, grație sprijinului financiar primit de la o mulțime de oameni impresionați de povestea ei, a plecat dintre noi. Avea doar 25 de ani, multe speranțe, visuri și un zâmbet cuceritor, în ciuda bolii cumplite care o măcina”, așa o descriu jurnaliștii de la Monitorul de Suceava pe tânăra care a plecat dintre noi.

Florentina a luptat până la capăt, cu zâmbetul pe buze chiar dacă viața sa depindea de un fir de ață. Tânăra și-a spus povestea, cu sinceritate, pe Youtube, unde a vorbit despre etapele bolii sale.

În ultima filmare postată pe Youtube, pe 10 iunie 2019, Florentina părea zâmbitoare și plină de speranță: ”Am de gând să mă tund. De ce? Pentru că de la radioterapie oricum o să-mi cadă. Și, decât să-mi cadă aiurea, prefer să îl salvez și să îmi fac o perucă”, povestea ea.

„Sincere condoleante intregii familii. Am cunoscut-o pe Florentina in aventura ei pe meleagurile americane, era asa pozitiva si o luptatoare. Imi pare rau ca nu a reusit sa bata boala asta oribila. Sincer am crezut ca daca cineva poate sa o faca, ea este acea persoana”, scriu cei care au cunoscut-o pe pagina sa de Facebook.