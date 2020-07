Florin Cîțu promite autostrăzi: 'Eu garantez că vom începe!'

”Eu garantez că vom începe (construcția autostrăzilor). Până acum nici nu au fost începute. Sibiu-Pitești a fost pusă de o parte, întotdeauna erau alocați bani în buget, iar la rectificare acei bani erau luați și transferați către alte obiective mult mai importante pe termen scurt.

Eu vă spun că în acest an vom începe aceste tronsoane în Sibiu-Pitești și vor fi alocați bani la rectificare pentru Ministerul Transporturilor.

Bineînțeles, restul va depinde de modul cum vor fi implimentate. Azi s-a și anunțat că se va aloca 2% din PIB pentru infrstructură pe bugetele de anii viitori.”, a spus Florin Cîțu.

Ce s-a întâmplat cu bugetul, de la începutul pandemiei

”Luna aprilie a fost una bună din punct de vedere al încasărilor, dar veneau din martie. Aprilie și mai au fost lunile în care am avut cel mai mare impact, dar dau o veste bună. În iunie, din punct de vedere al fiscalității economia începe să se relanseze. Vedem încasări la buget care depășesc veniturile.

Asta în condițiile în care am rambursat TVA mai mult, am decontat mai multe concedii medicale și am și anunțat azi, avem o economie la costuri cu dobânzi.

Per ansamblu, semestru doi nu e unul negativ, e unul dificil. Am spus acest lucru dintotdeaua. Revenirea economică va începe în trimestrul trei”, a adăugat ministrul Finanțelor.