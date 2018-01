Momente emoționante în emisiunea Sinteza Zilei. Doi dintre marii actori ai României au ținut să îi transmită lui Mihai Gâdea toate gândurile bune cu ocazia zilei sale de naștere.

”Am aflat că astăzi e ziua de naștere. Am zis că trebuie să vorbesc cu Mihai Gâdea, puștiul astă, care de foarte multă vreme îl am la suflet. Îmi pare tare bine că te-am prins. Îți spun ție, familiei tale și apropiaților tăi că eu sunt cu voi, cu toată prietenia. Iar pentru tine pentru ani de zile pentru motive din care le știi am un sentiment de frăție cu tine și întotdeauna când vorbesc de tine spun lucruri frumoase. Să îi dea Dumnezeu atâtea bucurii câte am avut eu până acum”, a spus Florin Piersic la Antena 3.

Draga Olteanu Matei a fost cea de-a două actriță care i-a transmis lui Mihai Gâdea un mesaj frumos.

”La mulți ani, domnul Gâdea. Atât am vrut să spun. Tot binele din lume și sunt cu tot sufletul alături de dumneavoastră.”, a afirmat actrița.