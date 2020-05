Fost manager de spital din Tg. Neamț, înregistrat când îi face avansuri sexuale unei voluntare: “Am început să facem dragoste, era exasperată”

Tânăra a făcut o plângere la poliție și una către conducerea spitalului, în care povestește că același șef i-a cerut 10.000 euro.

Apostoae i-a răspuns tinerei voluntare cu o replică cu tentă sexuală legată de un posibil examen. Discuția din vara lui 2019 a continuat în birou.

“În tot acest timp, el venea pe lângă mine, mă mai cuprindea, îmi dădea de înțeles care ar fi examenul dorit de el”, povestește femeia hărțuită.

Au urmat 40 de minute în care medicul i-a povestit tinerei voluntare experiențele lui sexuale cu diferite femei.

”Și-am făcut dragoste cu ea. N-a fost ceva… Nu era o frumusețe. Dar era o tipă faină. Un corp frumos, nu grasă.

După care început să facem dragoste mai des… După care am început să facem … Și era exasperată. Zicea cu tine am orgasm aproape de fiecare dată de 2-3 ori pe seară. Cu bărbată-miu o dată pe an. Ne-am dus odată la un hotel, ultima oară când am fost la Iași la festival… în două ore a avut numai orgasm, orgasm. Orgasm, orgasm.”, spunea fostul manager.

