Fostul poliţist de frontieră care a spulberat 4 copii cu o barcă pe Dunăre, iertat de autorităţi

Bărbatul care susţine că nici măcar nu i-a văzut pe sportivii care se antrenau într-o canoe în mijlocul apei s-a ales doar cu o amendă. Tot odată ies la iveală noi detalii despre incident. Autorul accidentului s-ar fi întors imediat după impact semn că era conștient de ceea ce a făcut. Chinuit de remușcări chiar a încercat să dea o mână de ajutor.

„În momentul impactului am crezut că le face o glumă că au o înțelegere. Băieții mai fac baie şi îi ceartă antrenorii. Am crezut că este o înțelegere să îi răstoarne să facă şi ei baie. După impact nu mi-a venit să cred, am rămas șocat. După impact, el nu a fugit de la faţa locului. Avea faţa modificată, îi venea să plângă", a spus un alt polițist de frontieră care a văzut toată scena.

Între timp, autorităţile locale spun că vor lua măsuri cu privire la pontoanele ce sunt amplasate ilegal pe malul Dunării. Măsuri se anunță şi în ceea ce privește circulația ambarcațiunilor de agrement pentru a nu-i mai încurca pe sportivi.

„Vom da o hotărâre în Consiliul Local pentru a le pune la dispoziție o altă locație din care să plece în aceste croaziere", a spus un reprezentant al consiliului local.

Problema antrenamentelor pe Dunăre pentru sportivi este de notorietate. Reprezentanții clubului de caiac-canoe au depus numeroase sesizări la autorități pentru a le oferi spaţiu pentru antrenamente.

Reamintim că ieri, mai mulţi copii aflați la antrenament într-o canoe au fost spulberați de o barcă de agrement la Orșova. Incidentul a fost surprins de nişte turişti aflați într-o altă barcă care au sărit imediat în sprijinul victimelor.

Incidentul a avut loc marţi în jurul orei 12:30 în zona Orșova. Din primele informaţii, cei patru sportivi aflați la antrenament într-o canoe au fost loviți în plin de o barcă de agrement. După impact, ambarcațiunea a fost distrusă şi copiii au căzut în apă. Şoferul, care la audieri a declarat că nu i-a observat, şi-a continuat mai departe drumul.

Unul din copii, în vârstă de 15 ani, a fost transportat la spital cu dureri în zona spatelui şi umărului drept.

Momentul a fost surprins de nişte turişti aflați într-o altă barcă de agrement care au sărit imediat să îi scoată pe cei patru copii din apă.

Poliţiştii de la transporturi navale Orșova în colaborare cu căpitănia au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Un copil a avut nevoie de îngrijiri medicale

Ilie Banduc, antrenorul copiilor, a declarat la Antena 3 că toţi cei patru sportivi se află în afara oricărui pericol acum, dar situaţia este foarte gravă pentru că în zona Orşova astfel de ambarcațiuni circulă cu viteze foarte mari şi se pot produce tragedii chiar dacă programele de antrenamente sunt predate în fiecare dimineață.

„Am văzut că vine barca foarte tare. Aici pe Orşova este o mare problemă cu aceste ambarcațiuni pentru că nu știm ce să mai facem. Am semnalizat, am strigat nu a văzut copiii așa cum susține șoferul și i-a lovit în plin.

Din fericire, niciun copil nu a pățit nimic grav. Unul din ei are doar o lovitură la spate și la umărul drept. Ambarcațiunea a fost distrusă.

De ani de zile ne confruntăm cu această problemă gravă. Am dat antrenamentele de la 5:30 ca să putem să lucrăm până la 8:30-9:00, dar nu se poate. Au viteze mai să facă mai multe curse că totul se reduce la bani, a spus la Ilie Banduc, antrenorul copiilor.

