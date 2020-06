Fostul episcop de Huși, îngrozit de perspectiva închisorii: „Era alb ca varul și tremura ca varga”

Cei care au asistat la proces spun că fostul prelat a fost afectat de arestul preventiv, era palid și „tremura ca varga”.

Potrivit, vremeanoua, pe 5 iunie, când a fost eliberat, avea senzația cã este urmãrit și se întorcea mereu în spate sã se uite. Cu moralul la pământ, acesta speră să-și poatã dovedi nevinovăția.

Citește și Dezvăluiri teribile din dosarul fostului episcop de Huși Corneliu Bârlădeanu: „Săruturi cu limba, mângâieri pe organele genitale, inițiative de sex oral!”

Foștii lui elevi spun că era un profesor foarte sever și cerea ca Biblia să fie știută pe de rost. „Când am ajuns la facultate, vreo doi ani nu a mai trebuit sã învãt nimic la Noul Testament, pentru cã stiam tot de la Seminar. Fostul episcop era un profesor foarte sever la capitolul acesta. Dacã te asculta si stiai toatã lectia, dar nu îi rãspundeai corect la o singurã întrebare, îti punea 2. Trebuia sã stii Biblia pe de rost, el spunea un verset, iar noi trebuia sã spunem din ce capitol este. Un verset, însã, îi era drag, pentru cã ni-l spunea mereu: “Nu vã înselati: Dumnezeu nu se lasã batjocorit; cãci ceea ce seamãnã omul, aceea va si secera!”, Galateni, cap. 6, versetul 7. Nu dormeam noptile, ca sã învãtãm. Asa se face cã din 29 de elevi, câti am fost la început, am terminat seminarul doar 17″, a povestit unul dintre foștii elevii ai fostului episcop Onilã.