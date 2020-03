Gabriela Firea: Editura Litera a donat 500 de volume pentru oamenii din carantină

”#LecturaInCarantina #CartiInVremeaPandemiei #Litera

In aceasta perioada care ne pune pe toti la incercare, ma bucur sa pot da si mici vesti bune : am facut un apel catre toate companiile care pot contribui cu alimente de baza sau diverse articole destinate celor 430 de persoane (deocamdata) aflate in centrele de carantina ale Primariei Capitalei iar acum ma bucur sa anunt ca editura Litera a donat 500 de volume care sa fie distribuite în toate locațiile administrate de Primăria Capitalei! Fiecare ajutor conteaza!

Le multumesc inca o data tuturor celor care au raspuns apelului nostru si reamintesc faptul ca

la adresa [email protected] ne puteti trimite mesaje daca :

- aveti spatii de cazare dotate cu camere si grupuri sanitare (hotel, pensiune, camin) pe care sa le putem inchiria contra cost (50 euro/noapte) pentru cei care au nevoie de carantina 14 zile, veniti din tarile contaminate

- doriti sa ajutati, impreuna cu noi, persoanele aflate in carantina cu alimente, obiecte de ingrijire personala (magazine, firme, ong-uri, persoane)

- doriti sa va alaturati, ca voluntari, efortului nostru de a le face cumparaturi persoanelor care nu au familia sau prietenii in apropiere si se afla in izolare la domiciliu.

PMB pune la dispozitia bucurestenilor un tel verde disponibil 24 din 24 de ore, 0.800.800.868.

Impreuna, vom reusi!”, este mesajul Gabrielei Firea.