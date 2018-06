Gelu a văzut-o pe Elisabeta în fața casei cu un alt bărbat. "Ce să se întâmple, doamnă? Asta am vrut atunci când..."

Românul din Anglia care și-a ucis iubita în fața casei a recunoscut în fața polițiștilor englezi crima și a oferit amănunte șocante. Genu Armeanu a spus că gelozia i-a întunecat mințile și a hotărât să o ucidă pe Elisabeta Lăcătușu, fosta lui iubită.

“Când am văzut că se ţine cu ălălalt, mi-am pus în gând să o omor şi am omorât-o. Atâta. Ce să se întâmple doamnă? Am omorât-o şi atât. Am omorât-o cu cuţitul. Îl aveam ca să o omor. Asta am vrut atunci când am cumpărat cuţitul. Dacă nu a vrut să fie cu mine, nici lu’ alălalt nu am vrut să o las” a spus, senin, Genu Armeanu, scrie Libertatea.