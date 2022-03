Incendiu de proporţii în Capitală. O casă din Sectorul 4 s-a făcut scrum

Vecinii casei incendiate s-au speriat cumplit, mai ales că au observat flăcările abia când acestea au cuprins întreaga casă.

Proprietarul casei nu mai locuia acolo de cinci ani şi ar fi încercat să-i alunge, însă fără rezultat.

"M-au anunţat vecinii, mi-au trimis nişte filmuleţe că a luat foc. Bănuiam, pentru că de un an de zile au venit pe aici nişte oameni ai străzii, am încercat să îi gonim, dar când am ajuns în zonă, ei au fugit", spune un bărbat.

Pompierii s-au luptat cu focul aproximativ doua ore, dar din fericire nu au existat victime.

"La sosirea noastră, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi cu degajări mari de fum şi cu incendierea arbuştilor din împrejurimi. Exista pericol de propagare la un imobil învecinat şi la un service auto", a declarat Ungureanu Valentin - ISUBIF.

La faţa locului au fost mobilizate şapte autospeciale cu apă şi spumă, o ambulanţă şi o descarcerare, dar şi o autoscară mecanică.

Poliţiştii au blocat străzile şi i-au îndemnat pe oameni să nu mai stea pe trotuare.

Curentul electric a fost oprit, iar traficul tramvaielor de pe şoseaua Giurgiului a fost oprit mai bine de trei ore.