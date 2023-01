Incinerarea decedatului. Cum este văzută de biserică şi în ce constă acest proces

Dupa moarte, sufletul paraseste corpul si pleaca in lumea de apoi, in timp ce trupul poate fi inhumat sau incinerat. In mod traditional, in Romania, unica solutie acceptata de Biserica este inhumarea, desi din punct de vedere legal, incinerarea trupului este o practica acceptata.

Acest mod de tratament al trupului unui decedat este foarte popular in tari din intreaga lume si devine din ce in ce mai solicitat si in tara noastra. Cu toate acestea, fetele religioase considera ca incinerarea este un obicei pagan, la care nu se cuvine sa apeleze si credinciosii ortodocsi.

In ce consta incinerarea trupului?

Incinerarea reprezinta alternativa la inmormantarea unei persoane decedate, fiind un mod ecologic si mai practic de a dispune trupul fara viata al persoanei care a trecut in lumea de apoi.

Cum sufletul este cel mai important, iar acesta se indreapta catre Judecata de apoi si viata vesnica, dupa moarte, trupul este numai un instrument de care sufletul s-a folosit in timpul petrecut pe pamant. De aceea, multi oameni considera ca incinerarea, adica arderea ramasitelor pamantene ale sufletului, este cea mai potrivita solutie.

Decedatul care urmeaza sa fie incinerat va fi tratat cu acelasi respect si solemnitate ca si in cazul inhumarii si chiar poate avea o slujba religioasa, daca preotul este de acord cu aceasta practica. Diferenta consta in finalizarea procesiunii de comemorare a decedatului, in care ingroparea in pamant este inlocuita de introducerea trupului intr-un crematoriu.

In urma incinerarii va rezulta o pasta de culoare alba, care ulterior va trece prin anumite procedee mecanice, care au rolul de a o transforma in cenusa. Aceasta va fi oferita familiei decedatului, daca aceasta isi doreste, in urne mortuare speciale. De asemenea, exista si alte metode de pastrare a cenusii persoanei dragi, cum ar fi intr-un pandantiv, care poate fi purtat la gat, pe un lantisor.

De ce Biserica nu este de acord cu incinerarea?

Exista mai multe religii si biserici care sunt de acord cu incinerarea trupului dupa deces, cum ar fi si Biserica Romano-catolica. Cu toate acestea, Biserica Romana Crestina considera acest obicei ca fiind unul pagan, care nu isi are locul in randuielile crestinesti.

Acest lucru se datoreaza si ideilor religioase referitoare la viata viitoare a oamenilor, acestea fiind si motivul pentru care procesiunea de inmormantare contine atat de multe ritualuri si obiceiuri funerare.

Fetele bisericesti sustin ca la Judecata de apoi, oamenii se vor intoarce la trupurile lor pentru a se infatisa in fata Judecatorului. Astfel ca daca acestea sunt arse, sufletele nu vor mai avea pentru ce sa se intoarca si nu vor mai avea parte de cea mai importanta judecata, in urma careia pot merge in Rai, alaturi de tatal ceresc.

Desi inca din cele mai vechi timpuri, cele doua metode au coexistat si au fost folosite de oameni de toate rangurile, inhumarea este cea mai veche modalitate prin care este omagiat trupul in care a salasluit un suflet si care se pastreaza pana in ziua de astazi, cu aceeasi importanta si solemnitate.