ÎNCONJURUL LUMII - Destinația perfectă

Iti doresti sa iesi din rutina zilnica? Ai vrea sa iesi din cotidian, evadand intr-o escapada perfecta? Daca iti place calatoria, insa nu stii unde ti-ar placea sa mergi, raspunsul este foarte simplu – peste tot. Fiecare tara, fiecare oras sau colt de natura are frumusetile sale. Fa-ti curajul de a iesi din zona de confort si de a descoperi lumea inconjuratoare, strangandu-ti constant amintiri si experiente.

De ce este benefic acest hobby?

Descoperind lumea inconjuratoare, ai oportunitatea de a afla istoria lumii chiar din locurile unde diverse episoade istorice universale s-au desfasurat, putand astfel, admira evolutia unui popor, dezvoltarea unei multitudini de natiuni. Cumulul tuturor acestor experiente te vor schimba, ajutandu-te sa evoluezi, sa iti dezvolti abilitatile de comunicare si procesare a evenimentelor care apar in viata ta. Nu iti infrana dezvoltarea si hraneste-ti curiozitatea corespunzator.



Daca esti dispus sa investesti in pasiunea de a descoperi necunoscutul, de a explora frumusetile naturii neimblanzite, ori doar sa contemplezi maretiile create de popoarele antice ori moderne, alege o agentie de turism cu experienta si porneste in aventurile vietii tale. Daca iti doresti sa conservi, sa pastrezi vii toate amintirile pe care le vei crea, achizitioneaza un aparat foto, imortalizandu-ti toate frumoasele si interesantele excursii si aventuri.



Nu ezita sa vizitezi si centre turistice care si-au dezvoltat de-abia in ultimii ani un sistem turistic modern, alegand si un circuit in Thailanda, pentru o experienta exotica, plina de mister si diversitate culturala. Ai curajul de a te aventura in necunoscut, pregatindu-ti bagajul corespunzator. Nu uita niciodata acasa, la cazare, o harta a zonei in care urmeaza sa pleci, avand in bagaj si:

Lanterna si baterii;

Un dictionar al limbii materne/predominante;

Un telefon prin satelit;

Bani cash, in valuta/moneda oficiala;

Trusa de prim ajutor.

Daca iti doresti sa alegi o destinatie deosebita, ce te va purta catre meleaguri ale unor culturi istorice, alege unul dintre multiplele circuite in Maroc, degustand din bunatatile gastronomice si vizitand cele mai importante orase ale sale.



Paseste cu incredere atat pe drumurile altor calatori, cat si pe cele nestrabatute decat de stramosii vremurilor antice. Calatoria este benefica din mai multe puncte de vedere, pe mai multe planuri, aceasta avand foarte multe beneficii in dezvoltarea ta ca persoana.

MUST TO DO – inainte de a pleca

De oriunde te-ai hotari sa incepi circuitul inconjurului lumii, tine minte ca protectia si siguranta ta sunt prioritati de top. In acest sens, adauga pe lista ta de „must to do” si asigurarea medicala realizata in tara, alaturi de un set complet de analize si realizarea unor vaccine speciale, daca este cazul. Consulta-te cu agentia de tursim aleasa, dar si cu medicul personal, pentru a stabili care ar putea fi riscurile si cum te poti proteja cel mai bine de schimbarile pe care corpul tau le va suferi, precum diferenta de temperatura sau fusul orar.



Indrazneste sa descoperi lumea care te inconjoara si ofera-ti oportunitatea de a explora pana si cele mai indepartate colturi ale lumii. Nu te abtine din curiozitatea pe care o ai pentru cunoastere, avantandu-te in cat mai multe escapade, avand insa mereu grija sa iti asiguri strictul necesar si sa nu fii iresponsabil cu propria persoana. Strange cat mai multe amintiri si aventuri, pe care sa le impartasesti ulterior cu cei dragi, invata din culturile lumii, pastrandu-ti mereu dorinta arzatoare de a descoperi, alimentand-o mereu cu noi destinatii, cat mai diverse, cat mai interesante.

Orice destinatie este perfecta deoarece, fie cu un sistem turistic dezvoltat sau nu, a participat la crearea lumii moderne si face parte din istoria Evolutiei Universale, aceasta influentand intr-o masura mai mica sau mai mare dezvoltarea natiunii din care faci parte, societatii in care tu evoluezi. Afla pana si cele mai indepartate origini ale existentei tale si ofera-ti sansa de a te bucura de diversitatea care te inconjoara. Nu te limita la zona de confort pe care o ai acum, cauta mereu unicitatea, noul, aventura.