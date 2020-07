Interviu cu personajul-cheie din dosarele anului: Sunt aberații! N-am fugit și nu am nimic de ascuns!

”Nu am fugit din țară nici eu, nici domnul Burci. Sumte plecați de aproximativ trei luni de zile să consturim o fabrică de medii pentru transport viral, în Abu Dhabi. Dacă cineva ne va chema în România vom face tot posibilul să venim în țară, pentru că nu avem nimic de ascuns, n-am furat nimic.

Nu există avioane. Dacă veneam în țară ce aș fi rezolvat. Eu am un contract să termin fabrica. În această fabrică vor să facă zece milioane de medii de transport viral pentru copii, pentru că ei vor să facă o testare corectă a populației. Pentru asta au nevoie de aceste medii, fără ele nu ar putea recolta proba din ans sau din gât pentru proba PCR.

Mi se pare total neprofesionist să se spună în presă că am plecat pe post de tehnician de zbor al unui avion TAROM. Sunt aberații. Am plecat șase persoane într-un avion plătit de Emiratele Arabe. Ei vor să construiesc această fabrică precum o am eu pe cea de la Călugăreni”, a zis Hideg, pentru Antena 3.