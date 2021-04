Lecții de viață de la o bucureșteancă. Cum să ajungi la 100 de ani și să fii mereu cu zâmbetul de buze

Doamna Florica Ursuleanu este mătușa actriței Adriana Trandafir și este născută în aceeași zi cu ea. Soția primului director al Spitalului Gerota, centenara nu și-a pierdut simțul umorului.

Cafeaua și simțul umorului sunt cu siguranță unele dintre secretele femeii. Întrebată cum arată o zi din viața ei, la 100 de ani, mătușa actriței Adriana Trandafir a explicat:

"Beau cafea neagră, o ceașcă mare, o felie de chec. Asta mănânc dimineața, invariabil! Apoi, trec la gătit, mă apuc să fac mâncare (...) Până la 100 de ani am văzut ce înseamnă durere, am văzut ce înseamnă instabilitate, am trecut prin toate", spune Florica Ursuleanu.

