Liberalul Mircea Banias, confirmat cu coronavirus: Este o treabă cu care nu îţi poţi permite să glumeşti

"Nu am intrat în contact cu domnul amiral Chiţac în ultima lună. Ne cunoaştem, dar nu ne-am văzut în perioada asta! Este straniu, pentru că eu m-am găsit cu un coleg în ultimele zile, am stat de vorbă cu el, şi el a ieşit negativ la test.Mi s-a tot spus de către colegi că poate o fi o greşeală, chiar şi cei de la DSP s-au mirat, mi-au pus întrebări dacă am călătorit, dacă am luat contact cu persoane cum este dl Chiţac, infectate cu coronavirus. Şi eu sunt mirat, pentru că nu ştiu de unde aş fi putut contracta acest virus.

Este o treabă cu care nu îţi poţi permite să glumeşti, deşi văd că se fac multe glume pe tema asta. Am anunţat-o şi pe dna Rodica Paraschiv, din comisia de Transporturi, petnru că am stat foarte aproape de ea în comisie, am menţionat-o în ancheta epidemiologică. Lumea e speriată, şi eu aş fi în locul lor. Chiar dacă nu văd vreo vină, îmi pare rău că i-am pus în situaţia asta.

Eu, de principiu, sunt un om sănătos, nu am afecţiuni cronice. Modul în care se manifestă această gripă e atipic, fără febră, fără dureri, fără alte simptome. Nu am niciun simptom, doar o uşoară durere de cap provocată mai degrabă de vâltoarea evenimentelor", a declarat Mircea Banias la Antena 3.