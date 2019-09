Lista completă a neregulilor găsite de inspectorii ANPC în hala veche din piața Obor

Sursă foto: captură antena 3

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a emis marţi decizia de suspendare a activităţii în Hala Veche Obor şi discută miercuri cu operatorii economici pentru a îmbunătăţi situaţia, în urma controalelor efectuate duminică, potrivit unui comunicat al instituţiei.



"În data de 24.09.2019 s-a emis decizia suspendării activităţii în Hala Veche Obor. Preşedintele ANPC, Horia Constantinescu, împreună cu directorul general ANPC Paul Anghel au avut o întâlnire cu administratorii stabilimentului şi s-a convenit ca astăzi, 25.09.2019, la orele 15, să aibă loc o discuţie cu reprezentanţii operatorilor economici din Hala Veche Obor pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru buna desfăşurare a actului de comerţ cu respectarea consumatorului bucureştean", spun reprezentanţii ANPC.



Duminică, inspectorii ANPC au efectuat 41 de acţiuni în Hala Veche Obor. Controalele efectuate au vizat respectarea prevederilor legale atât la comercializarea produselor alimentare, cât şi a celor nealimentare (articolelor textile, produse cosmetice, produse de uz casnic).



În urma acţiunilor de control, s-au aplicat 62 amenzi contravenţionale în cuantum de 713.500 lei şi şapte avertismente.



A fost retrasă definitiv de la comercializare cantitatea de 6.843,95 kg produse alimentare, în valoare de 61.645 lei şi s-au oprit temporar de la comercializare 11.261 produse nealimentare în valoare de 22.776 lei.



De asemenea, a fost propusă măsura complementară de închidere pe o perioadă de până la şase luni a Halei Obor, ce aparţine SC CI-CO SA.



Au fost controlaţi un număr de 32 operatori economici care comercializau produse alimentare. Au fost identificate la comercializare diferite specii de peşte proaspăt depozitat în condiţii necorespunzătoare, preparate de carne şi carne pasăre neetichetate în totalitate şi fără documente de provenienţă, carne de porc depozitată la temperatura mediului ambiant, mezeluri şi lactate fără elemente de identificare şi caracterizare, dar şi fără termene de valabilitate, napolitane, biscuiţi şi fructe confiate, vrac fără elemente de identificare, fără termen de valabilitate, depozitare necorespunzătoare direct pe paviment.



Pentru operatorii economici: Apollo 13 SRL, SC Pinclau SRL, Alex Prestări Servicii SRL, Gini Trading Service 96 SRL, Gianina Star SRL, Dorimar Top SRL, Sicoe R Român IF, SC Giardino D'oro SRL, SC Royal Kadet SRL, Dragoş Mia Impex SRL, Teofan Com SRL, Aqua Blue Fish SRL, Atlantic Blue Concept SRL, Sicoe Elena Valentina I.I., Scobarul Furios SRL, Abatorul Periş SA, Dorimar Top SRL, Karina Bakerely SRL, SC La Cherhana SRL, Jordan D x A SRL, Top Genius SRL, SC Edy Fresh Fish SRL, SC Agriland Fundeni SRL şi SC Serv Special Clean SRL a fost dispusă măsura de oprire definitivă de la comercializare.



Măsura opririi definitive de la comercializare şi retragerea din circuitul consumului uman a fost dispusă pentru produsele care nu erau însoţite de documente de provenienţă, nu erau însoţite de eticheta de produs de unde să rezulte principalele elemente de identificare şi caracterizare şi pentru produsele cu data limită de consum depăşită.



Pentru operatorii Scorpion C&A Comimpex SRL şi SC Andreea Market 2005 SRL, pentru nerespectarea condiţiilor prescrise şi declarate şi lipsa autorizării sanitar-veterinară, a fost propusă măsura complementară de închidere pe o perioadă de până la şase luni.



La operatorul Alex Prestări Servicii SRL, care comercializa produse expirate şi fără elemente de identificare, s-a dispus măsura de retragere definitivă a produselor.



Pentru operatorii economici Emprod SRL, Taracom SRL, N & T Rustic SRL, SC Edy Fresh Fish SRL a fost dispusă măsura de oprire temporară de la comercializare până la remedierea deficienţelor constatate.



La operatorul Serv Special Clean SRL, unitate de alimentaţie publică, nu s-a găsit la comercializare sau în spaţiile de depozitare materie primă. S-a dispus afişarea documentelor în copie la loc vizibil.



În ceea ce priveşte produsele nealimentare, la cei 9 operatori economici controlaţi au fost identificate la comercializare un număr de 11.261 produse nealimentare (produse textile, produse cosmetice, paltoane, bluze, fuste, damigene, capace, borcane, tacâmuri), în valoare de 22.776 lei.



Au fost constatate următoarele deficienţe: lipsa traducerii în limba română a elementelor de caracterizare, neafişarea certificatului de înregistrare la registrul comerţului, lipsa termenului de valabilitate la produsele cosmetice, a compoziţiei fibroase, a instrucţiunilor de utilizare, a denumirii producătorului, eventuale contraindicaţii şi avertismentele de siguranţă pentru produselor cosmetice.



La operatorul Chivu Adrian I.I s-a dispus măsura de oprire definitivă de la comercializare pentru nerespectarea condiţiilor prescrise şi declarate.



La operatorul SC Rikta Internaţional SRL s-a dispus măsura de încetare a practicilor comerciale incorecte (lipsa produsului singular la oferta de preţ).



Pentru operatorii economici Acrido SRL, Audiomonix SRL, Necesim Maria Scaunaş Mariana I.F, Burtea Mariana PFA şi SC MoniCris Impex SRL a fost dispusă măsura de oprire temporară de la comercializare până la remedierea deficienţelor constatate.



La operatorul Zalzar Distribution SRL s-a dispus măsura retragerii de la comercializare a produselor neconforme, respectiv a celor care nu erau însoţite de informaţii în limba română, a produselor textile care nu aveau inscripţionată compoziţia fibroasă şi a produselor electrocasnice care nu erau însoţite de informaţii privind securitatea.



Operatorul C.P.M Creative Management SRL a fost sancţionat cu avertisment pentru neafişarea preţurilor.