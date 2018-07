Liviu Pleșoianu, mesaj ferm: „Am făcut tot ce a ținut de mine. Depinde și de ce vrea poporul”

Deputatul Liviu Pleșoianu a transmis un mesaj ferm pe pagina sa de Facebook, despre cazul femeii care a fost condamnată la trei ani de închisoare pentru că a furat mâncare pentru fetița ei.

„Am făcut tot ce a ținut de mine, în urmă cu doi ani, pentru ca mama acestei fetițe să fie grațiată (furase salam și cașcaval pentru a-și hrăni copilul). Sigur că greșise, dar am întrebat atunci: care e binele social dacă stă trei ani la închisoare, în condițiile în care fata ei continuă să trăiască într-o anexă cu urechelnițe, alături de un tată grav bolnav? Cum e posibil să stea trei ani la închisoare o mamă care a furat alimente pentru copilul ei, în condițiile în care cei care au devalizat statul român cu zeci de milioane de euro sunt bine-mersi și în această clipă? Unde e dreptatea in acest minunat stat de... drept?!?...

...Am vorbit despre acest caz pe Facebook, am mers la emisiuni, am inițiat și o petiție pentru grațiere. Am propus ca mama fetiției să fie eliberată și să i se găsească un loc de muncă. Așa am înțeles eu BINELE SOCIAL. Din păcate, Klaus Iohannis NU a grațiat-o. A terminat de ispășit pedeapsa... Acesta a fost "binele social" în înțelesul de care e capabil, rațional și emoțional, Iohannis.

Lumea, așa cum o văd eu, diferă fundamental de lumea lui Klaus Iohannis. Și voi face tot ce ține de mine pentru lumea ființelor cu sânge cald. Dar mai depinde și de ce vrea poporul român...”, scrie Liviu Pleșoianu.