Începe de luni, 4 decembrie! Anunțul care îi vizează pe toți pensionarii din România

Veşti bune pentru pensionari! Aşteptarea lor a luat sfârşit. Anunţul a fost făcut chiar de şeful Casei de Pensii din România.

Sursa foto: Getty Images/Antena 3 CNN

Daniel Baciu a precizat încă de miercuri, că pensiile din ultima lună a anului vor fi livrate de poștași începând cu data de luni, 4 decembrie 2023.

Totodată, el a ținut să puncteze că, de când ocupă funcția de președinte al Casei Naționale de Pensii, nu s-a întârziat în nicio zi cu pensiile.

„De când sunt preşedinte la Casa Naţională de Pensii nu s-a întârziat absolut nicio zi. E aceeaşi procedură în fiecare an. Am făcut toate diligenţele în acest sens. Deja o parte din bani i-am virat Companiei Naţionale Poşta Română începând chiar de săptămâna trecută – o sumă substanţială. Aproximativ 50% din suma pe luna decembrie am virat-o. Urmează să facem plăţi şi după 1 Decembrie.

Luni, 4 decembrie, vom mai face încă o plată, vom mai face şi ulterior, astfel încât oamenii să primească banii la timp, aşa cum îi primesc lună de lună, să nu se simtă aceste zile libere.

Colegii mei din teritoriu, din casele teritoriale de pensii, depun toate eforturile ca banii să ajungă la timp la pensionari. Până pe data de 15 decembrie, toate pensiile vor fi achitate în sistemul public de pensii. Colegii mei sunt responsabili, nu va fi afectat procesul de plată a pensiilor pe luna decembrie”, a afirmat Baciu, la lansarea oficială a aplicaţiei RODPA1 a CNPP, conform Agerpres.